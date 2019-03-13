Быть врачом в Кабуле: 22 машины скорой помощи на 5 млн человек

CA-NEWS (CA) - В 2018 году в Афганистане погибли более 3800 человек - это рекорд. При этом в столице страны, где живет более 5 миллионов человек, работают только 22 машины скорой помощи. Би-би-си провела один день с бригадой медиков.

В прошлом году Талибан взорвал начиненную взрывчаткой машину скорой помощи, жертвами стали более 90 человек. После этого автомобили стали чаще досматривать.

Медсестра Фархонде рассказывает, каково это - работать на скорой в Кабуле.