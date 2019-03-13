Депутаты предлагают сократить вывоз казахстанского дизтоплива за рубеж

CA-NEWS (KZ) - Депутат Мажилиса Айкын Конуров на пленарном заседании направил депутатский запрос Премьер-министру РК Аскару Мамину с предложением уменьшить акцизы и вывоз казахстанского дизельного топлива за рубеж, передаёт Bnews.kz.

"В августе 2018 года произошло дерегулирование цен на летнее дизельное топливо. Стоимость на этот вид социально - значимого вида топлива была отпущена в свободное плавание. Причиной такого шага для Правительства стала разница в странах с соседними государствами, где стоимость выше на 25% чем в Казахстане. Это привело к вывозу дизеля в страны ЕАЭС", - сказал Айкын Конуров.

Он отметил, что еще с 2018 года Казахстан полностью обеспечивает себя нефтепродуктами класса К-4, К-5. К примеру, обеспеченность внутреннего рынка по бензину всех марок в прошлом году составила 93,2%, по дизельному топливу – 91,1%. Также существенно сократилась зависимость от поставок нефтепродуктов из России.

"Если с увеличением производства топлива и различными мерами по защите внутреннего рынка за 2018 год цены на бензин класса АИ сократились до 5%, то на летнее дизельное топливо поднялись на 21,9%, на зимний дизель 26,2%. Как правило, большая часть перевозок грузов и пассажиров производится транспортом на дизельном топливе, что сразу сказалось на росте стоимости услуг в 2018 году, тарифы на перевозки всеми видами транспорта выросли на 31,8%", - пояснил депутат.

"В связи с этим, депутаты от фракции "Народные коммунисты", учитывая негативное воздействие стоимости дизельного топлива на конечные цены для казахстанцев и развитие реального сектора экономики предлагают снизить цены на дизель для всех потребителей. Кроме того, Правительству уменьшить размер акцизов и вывоз дизтоплива за рубеж", - заключил Конуров.