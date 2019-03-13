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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане разрешили искусственное оплодотворение женщин

CA-NEWS (UZ) -  В Узбекистане узаконили использование технологий искусственного оплодотворения. Об этом говорится в законе «Об охране репродуктивного здоровья граждан», подписанным 11 марта президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. 12 марта документ опубликован в официальной прессе.

Сообщается, что от 10 до 15 процентов женщин и мужчин во всем мире страдают бесплодием.

Ряд исследований в Узбекистане показывают, что от удельный вес замужних женщин, страдающих первичным бесплодием, составляет от 4,9% до 5,3%.

Данный закон был разработан с целью обеспечения прав женщин на материнство.

По данным местных СМИ, в настоящее время в Узбекистане с диагнозом «бесплодие» под наблюдением врачей находятся 25 тысяч женщин и 7 тысяч мужчин.

В результате того, что в Узбекистане искусственное оплодотворение до сих пор не разрешалось законом, узбекские пары, желающие завести ребенка, были вынуждены осуществлять процедуры по искусственному оплодотворению в других странах – Казахстане, Турции, России, Израиле, оставляя в клиниках от $3000 до $15 000.

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