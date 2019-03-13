Депутаты попросили генпрокурора взять на личный контроль дело о массовой гибели рыбы в Атырау

CA-NEWS (KZ) - Депутаты Мажилиса обратились к генеральному прокурору Казахстана Кайрату Кожамжарову с просьбой взять на личный контроль расследование массовой гибели рыбы в водоемах Урало-Каспийского бассейна, передает МИА «Казинформ».

«По данной проблеме депутаты парламента обращались в правительство Республики Казахстан, но до сих пор нет точной информации о причинах сложившейся опасной ситуации и принятых в отношении допустивших ее лиц мерах. Актуальным остается вопрос и о необходимости тщательной очистки реки от погибшей рыбы. Во избежание нанесения еще большего ущерба экологической системе, что может привести к катастрофическим последствиям», - сказал депутат Артур Платонов на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме того, нет гарантий, что население не пострадает от употребления рыбы реализованной «недобросовестными» продавцами» отметил депутат.

«На основе результатов лабораторных исследований комитетом ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза дано заключение: фактором гибели рыб послужило токсическое воздействие аммиака, что подтверждается и патологоанатомическим вскрытием, но это лишь одно из предположений», - отметил Артур Платонов.

Как известно, Атырауской областной территориальной инспекцией возбуждено два уголовных дела по статьям «Загрязнение, засорение или истощение вод» и «Нарушение правил охраны рыбных запасов» Уголовного кодекса РК, до сих пор продолжаются проверки на предприятиях, и, так называемых, бесхозных и аварийных нефтяных месторождениях.

«Однако никаких официальных результатов, как и причин, столь затянувшегося расследования, компетентные органы до сих пор не предоставили, что позволило бы донести населению достоверную информацию и не допускать распространение различных слухов. До сих остается открытым наиважнейший вопрос: насколько безопасно использование местным населением воды, в которой погибло более сотни тонн рыбы? С потеплением, на поверхность реки всплыли тушки мертвой рыбы. Только за два дня вытащили из воды около полтонны мертвой рыбы», - подчеркнул депутат.

Как отмечают специалисты неправительственных организаций, на момент пика отравления воды, в реке должны были отбирать пробы каждые три часа с разных участков водоемов, учитывать видовой состав ихтиофауны, возраст и состояние популяции. Но ничего этого сделано не было, считает депутат.

«За каждой проблемой стоят конкретные люди, у которых есть фамилии и должности. На основании вышеизложенного, просим Вас, Кайрат Пернешович, взять под личный контроль ход расследования, с целью выяснения настоящей причины отравления вод реки Урал и ее протоков, в результате чего нанесен невосполнимый урон популяции ценных осетровых пород рыб, и огромный материальный ущерб», - заключил Артур Платонов.

Напомним, первый факт гибели рыбы был зафиксирован 2 декабря 2018 года и продолжался до 9 декабря 2018 года. На сегодняшний день в общей сложности собрано 108 тонн рыбы. Из них 103 тонны - в двух осетровых заводах, остальные 5 в реке Урал. В Минсельхозе утверждают, что сейчас рыба не гибнет, среди тушек, которые вылавливают сейчас, свежей рыбы не обнаружено.