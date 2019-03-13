Узбекистан вслед за 10 странами отказался принимать Boeing 737 8 MAX

CA-NEWS (UZ) - Аэропорты Узбекистана с 13 марта также не принимают ВС типа Boeing 737 8 MAX и 737 9 MAX, сообщает Телеграм-канал AviaSpotter.

После очередного крушения Boeing 737 Max 8, авиакомпании десяти стран отказались на нем летать. Эксплуатацию Boeing 737 Max 8 приостанавливают в Бразилии, Аргентине, Китае, Сингапуре и Южной Корее. Германия, Франция, Австрия, Великобритания и Малайзия закрывают воздушное пространство для этого самолета.

Ожидаются разъяснения от американского регулятора, производителя модели продолжает уверять в ее безопасности.

Накануне Boeing 737 Max 8 потерпел крушение в Эфиопии. Жертвами катастрофы стали 157 человек. Пятью месяцами ранее авиакатастрофа произошла в Индонезии. По итогам предварительного расследования выяснилось, что самолеты этой новой модели могут срываться в крутое пике при нарушении баланса движения воздуха. Эксперты полагают, что у этих аварий могут быть схожие причины.