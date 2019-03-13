РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Музей монгольских войск награжден орденом Боевого красного знамени

CA-NEWS (MNG) -  13 марта Музею монгольских войск вручили орден Боевого красного знамени по указу Президента Монголии Х.Баттулга за значимый вклад в увековечивание памяти военной славы, знание вооруженных сил и патриотическое воспитание молодежи, сообщает Montsame.

Глава Администрации президента Монголии З.Энхболд прочитал указ президента и вручил высокую награду.

Напомним, что Музей монгольских войск был открыт в столице в 1996 году и подчинен Министерству обороны Монголии, имеет в своей коллекции приблизительно 8000 экспонатов, связанных с историей монгольской армии. Экспонаты охватывают период от каменного века до настоящего времени.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Социальная защита – главная тема грядущей 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин
  • Туркменистан продает яйца за рубеж в два раза дешевле, чем своим гражданам
  • Спецслужбы Узбекистана взяли под охрану чиновницу после неосторожной публикации о пророке Мухаммеде
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×