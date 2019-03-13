Музей монгольских войск награжден орденом Боевого красного знамени

CA-NEWS (MNG) - 13 марта Музею монгольских войск вручили орден Боевого красного знамени по указу Президента Монголии Х.Баттулга за значимый вклад в увековечивание памяти военной славы, знание вооруженных сил и патриотическое воспитание молодежи, сообщает Montsame.



Глава Администрации президента Монголии З.Энхболд прочитал указ президента и вручил высокую награду.

Напомним, что Музей монгольских войск был открыт в столице в 1996 году и подчинен Министерству обороны Монголии, имеет в своей коллекции приблизительно 8000 экспонатов, связанных с историей монгольской армии. Экспонаты охватывают период от каменного века до настоящего времени.