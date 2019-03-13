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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане дорожным полицейским увеличат зарплату на 65%, - глава МВД

CA-NEWS (KZ) -  Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, насколько увеличатся зарплаты сотрудников, передаёт BNews.kz. По данным главы Тургумбаева, на сегодняшний день ведомство провело 10%-е сокращение в своих рядах.

"В первую очередь мы сократили Центральный аппарат МВД на 15%, сократили управленческий аппарат тоже, и опустились до районного звена. На сегодня за счёт сокращения на 10% (в целом, - прим. автора) мы повысим заработную плату патрульной полиции на 65%. На сегодня они оказались низкооплачиваемыми. Но в тоже время первый контакт с гражданином у патрульной полиции на улице. Поэтому для поднятия статуса, снижения коррупциогенности и за сложные условия труда повышаем зарплату", - рассказал Ерлан Тургумбаев в Республиканской общественной приёмной партии "Нұр Отан".

Министр также отметил, что на 55% планируется повышение зарплаты оперативно-следственным подразделениям.

"На сегодня 120 тысяч тенге получают следователи и оперуполномоченные, около 170 тысяч будет зарплата. Будут получать новую зарплату с 1 июля. Остальная категория у нас на 25% будет повышение", - добавил он.

Глава ведомства рассказал, что на сегодня введен временный мораторий на приём на работу в течение месяца.

«Чтобы оставшиеся сотрудники за боротом на остались, я временно ввёл мораторий на приём на работу в течение месяца. Мы по имеющимся вакантным должностям, которые есть в регионах, районных подразделениях, их в аппарате УВД трудоустроим», - заключил глава ведомства.

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