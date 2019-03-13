Китай предоставит Монголии $1 млрд для реконструкции автодороги Налайх

CA-NEWS (MNG) - Мэр столицы С.Амарсайхан и директор представительства китайской компании “Sinohydro Corporation Limited” в Монголии Цзян Го подписали 12 марта договор по расширению и обновлению автомобильной дороги пригородного района Налайх, сообщает Montsame.

Работа по расширению участка дороги протяженностью 20,9 км от перекрестка Гачуурт до перекрестка Налайх и Чойр будет реализована за счёт льготного займа в один миллиард долларов США, предоставляемого правительством Китая.

"Автодорога района Налайх - одна из важнейших инфраструктур, связанных с развитием столицы и обеспечением безопасного движения людей. Дорога не только соединяет восточные провинции, Замын-Ууд и Чойр со столицей, но и имеет большое значение для увеличения объемов торговли. Более того, по этой дороге путешествуют 600-700 тысяч иностранных и отечественных туристов. Поэтому правительство и мэрия уделили особое внимание принятию срочных мер по обновлению дороги", - сказал мэр С.Амарсайхан.

Компания “Sinohydro Corporation Limited”, являющаяся подрядчиком договора, начнет строительство дороги с первого апреля и завершит ее в течение 2019 года. Стороны отметили, что местные жители могут участвовать в строительстве в качестве помощника подрядчика. В результате этого, граждане получат рабочие места и доход. Новая дорога будет соответствовать требованиям международного стандарта.