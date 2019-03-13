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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Директор школы в Восе задержана по подозрению в продаже фальшивых аттестатов

CA-NEWS (TJ) -  Директор школы в Восейском районе Хатлонской области задержана сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в получении взятки, передает Авеста.

Как сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства, гражданка Давлатова Джамиламох Муминовна, будучи директором общеобразовательной школы №10 района Восе, продала несколько фальшивых аттестатов о среднем образовании.

В ноябре 2018 года директриса взяла $500 у гражданки Мохинав Набиевой за выдачу аттестата о среднем образовании на имя Муборак Набиевой.

Как отмечается, в ноябре того же года Джамиламох Давлатова потребовала и взяла в качестве взятки за выдачу аттестата о среднем образовании еще у двух граждан в размере $400 и 4,5 тыс. сомони.

В отношении Давлатовой Джамиламох Муминовны возбуждено уголовное дело по статье 319 (Получение взятки ) УК РТ, ведется следствие, сообщает пресс-служба Агентства по борьбе с коррупцией.

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