Директор школы в Восе задержана по подозрению в продаже фальшивых аттестатов

CA-NEWS (TJ) - Директор школы в Восейском районе Хатлонской области задержана сотрудниками Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана по подозрению в получении взятки, передает Авеста.

Как сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства, гражданка Давлатова Джамиламох Муминовна, будучи директором общеобразовательной школы №10 района Восе, продала несколько фальшивых аттестатов о среднем образовании.

В ноябре 2018 года директриса взяла $500 у гражданки Мохинав Набиевой за выдачу аттестата о среднем образовании на имя Муборак Набиевой.

Как отмечается, в ноябре того же года Джамиламох Давлатова потребовала и взяла в качестве взятки за выдачу аттестата о среднем образовании еще у двух граждан в размере $400 и 4,5 тыс. сомони.

В отношении Давлатовой Джамиламох Муминовны возбуждено уголовное дело по статье 319 (Получение взятки ) УК РТ, ведется следствие, сообщает пресс-служба Агентства по борьбе с коррупцией.