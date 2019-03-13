Экс-президент Монголии подарил южнокорейскому актёру коттедж с участком в 300 кв.м

CA-NEWS (MNG) - Южнокорейский актёр, сыгравший в сериале “История смелого мужчины” в марте текущего года принял участие в передаче “TV with Love” телеканала KBS Республики Корея, передает Монголия Сейчас.

Он поделился с телезрителями с историей и памятными событиями своей жизни. Тогда он и рассказал о том, что экс-президент Монголии Нацагийн Багабанди подарил ему коттедж с прилегающим к нему участком в 300 кв. м, расположенный в трёх часах езды от монгольской столицы.

Нацагийн Багабанди был президентом Монголии с 20 июня 1997 до 24 июня 2005гг.