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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-президент Монголии подарил южнокорейскому актёру коттедж с участком в 300 кв.м

CA-NEWS (MNG) -  Южнокорейский актёр, сыгравший в сериале “История смелого мужчины” в марте текущего года принял участие в передаче “TV with Love” телеканала KBS Республики Корея, передает Монголия Сейчас.

Он поделился с телезрителями с историей и памятными событиями своей жизни. Тогда он и рассказал о том, что экс-президент Монголии Нацагийн Багабанди подарил ему коттедж с прилегающим к нему участком в 300 кв. м, расположенный в трёх часах езды от монгольской столицы.

Нацагийн Багабанди был президентом Монголии с 20 июня 1997 до 24 июня 2005гг.

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