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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе откроется Центрально-Азиатский офис Управления ООН по обслуживанию проектов

CA-NEWS (TJ) -  Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) намерено открыть в Душанбе свой Центрально-Азиатский региональный офис.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Таджикистана Джамшед Джумахонзода встретился с региональным координатором программы UNOPS для Центральной Азии Давронбеком Ахмадбековым.

Как сообщает пресс-центр ТПП РТ, в ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

«UNOPS ранее работал в Таджикистане под эгидой RRDP – программой по реконструкции и реабилитации UNDP. Сейчас UNOPS возвращается в Таджикистан как самостоятельная и независимая от UNDP структура и проходит стадию официальной регистрации»- отметил Давронбек Ахмадбеков.

«Наша небольшая команда консультантов в настоящее время активно работает над привлечением инвестиций и новых проектов/программ в Таджикистан и по нашему предложению было принято решение открыть Центрально-Азиатский региональный офис в городе Душанбе» – продолжил он.

Кроме того, в рамках данной встречи был обсужден успешный опыт ЮНОПС в других странах и как этот опыт можно использовать в Таджикистане.

В свою очередь, председатель ТПП РТ рассказал о деятельности Палаты, а также о имеющемся большом потенциале и о приоритетных направлениях развития экономики Таджикистана.

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