Шавкат Мирзиёев предложил превратить Навоийскую область в центр инвестиций и инноваций

CA-NEWS (UZ) - На состоявшемся совещании с активом Навоийской области президент Шавкат Мирзиёев обозначил задачи по комплексному развитию регона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"Для придания мощного импульса развитию предпринимательства в области необходимо создать здесь такой благоприятный и привлекательный бизнес-климат, который бы повысил интерес к занятию предпринимательством не только у местных жителей, но и населения других областей. Отныне Навоийская область должна стать областью предпринимателей", - заявил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства предложил превратить Навоийскую область в свободную экономическую зону для инновационных и высокотехнологичных производств, ориентированных на экспорт. Отмечено, что для этого будет создана специальная комиссия во главе с заместителем премьер-министра, определена система льгот и преференций для участников этой экономической зоны.

На совещании особое внимание уделено вопросам активного привлечения инвестиций, создания современных предприятий и обеспечения занятости населения.

Сообщено, что для Навоийской области разработана рассчитанная на 2019-2020 годы программа из 511 инвестиционных проектов общей стоимостью 26 триллионов 368 миллиардов сумов. В рамках данной программы планируется освоить 1 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций и кредитов, создать 17,4 тысячи новых рабочих мест. В частности, намечена реализация 12 крупных проектов на Навоийской тепловой электростанции, в акционерных обществах "Кызылкумцемент", "Навоиазот" и в других отраслях.

Шавкат Мирзиёев поручил провести анализ возможностей региона в сфере сельского хозяйства, принять меры по увеличению объемов производства швейно-трикотажной продукции и каракуля, наращиванию экспорта.