В Казахстане создадут публичный реестр людей, осуждённых за коррупцию

CA-NEWS (KZ) - В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана (АДГСПК) заявили о готовности создать публичный реестр людей, осуждённых за коррупцию, сообщили в общественном фонде Transparency Kazakhstan, который является инициатором этой идеи.

"Мы получили ответ от АДГСПК, в котором чиновники выразили готовность создать публичный реестр лиц, осуждённых за коррупцию в Казахстане. Антикоррупционная служба поддержала идею, так как подобный список позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату", – говорится в сообщении Transparency Kazakhstan.

В фонде добавили, что, по информации АГДСПК, для скорейшего решения технических вопросов, предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматривают в Администрации Президента.

Ранее в фонде, который является подразделением глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане, сообщали, что в АДГСПК идею создания публичного реестра коррупционеров подвергли сомнению. Отказ мотивировали рисками психологического давления на родственников осуждённых и тем, что приговора суда достаточно.

После этого фонд направил в агентство письмо, в котором эксперты рассказали о положительной практике ведения публичных реестров коррупционеров в других странах.