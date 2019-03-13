РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане создадут публичный реестр людей, осуждённых за коррупцию

CA-NEWS (KZ) -  В Агентстве по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана (АДГСПК) заявили о готовности создать публичный реестр людей, осуждённых за коррупцию, сообщили в общественном фонде Transparency Kazakhstan, который является инициатором этой идеи.

"Мы получили ответ от АДГСПК, в котором чиновники выразили готовность создать публичный реестр лиц, осуждённых за коррупцию в Казахстане. Антикоррупционная служба поддержала идею, так как подобный список позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату", – говорится в сообщении Transparency Kazakhstan.

В фонде добавили, что, по информации АГДСПК, для скорейшего решения технических вопросов, предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматривают в Администрации Президента.

Ранее в фонде, который является подразделением глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане, сообщали, что в АДГСПК идею создания публичного реестра коррупционеров подвергли сомнению. Отказ мотивировали рисками психологического давления на родственников осуждённых и тем, что приговора суда достаточно.

После этого фонд направил в агентство письмо, в котором эксперты рассказали о положительной практике ведения публичных реестров коррупционеров в других странах.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • МВД Казахстана намерено ликвидировать несколько исправительных учреждений
  • Предполагаемые запасы лития в Монголии составляют 203 тыс.тн
  • Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×