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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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У нас бандитских кланов почти уже нет, - глава МВД Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев опроверг слухи о том, что в перестрелке, произошедшей 7 марта в Алматы, участвовали криминальные группировки, якобы представлявшие два противоборствующих бандитских клана, сообщает Zakon.kz.

«Я опровергну, там не два бандитских клана. У нас бандитских кланов почти уже нет. Да, там была разборка между молодыми людьми. На сегодня четверо из них задержаны и арестованы, проводится поиск шестерых, которые участвовали. Все они установлены, личности их тоже установлены, причина ссоры тоже. Мы потом подробнее дадим итоги расследования. Пока в интересах следствия я не могу озвучить ни фамилии, ни причины, ни повод», – сказал Ерлан Тургумбаев.

7 марта в Сети появилась информация о перестрелке перед гостиницей Рахат Палас в Алматы. На кадрах, выложенных в Instagram видно как мужчина стрелял в толпу людей, стоящих возле машины. В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

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