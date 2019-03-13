Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области

CA-NEWS (KZ) - О штормовом предупреждении в Северо-Казахстанской области 14-15 марта сообщил "Казгидромет".



Так, 14 марта в области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с.

В Петропавловске ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

15 марта - ожидается ветер западный, северо-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Местами гололед, метель.

Также предупреждения объявлены в Акмолинской и Костанайской областях.