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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Дело о взятках в университетах США: состоятельным родителям грозит тюрьма

CA-NEWS (CA) -  Сразу несколько престижных вузов США оказались в центре скандала из-за дела о коррупции при зачислении студентов. Обвиняемыми стали десятки людей, в том числе актрисы Лори Лафлин и Фелисити Хаффман. Последняя, как сообщает Associated Press, была освобождена под залог в четверть миллиона долларов.

По версии следствия, родители через консалтинговую компанию давали взятки сотрудникам университетов, чтобы их детям помогли сдать экзамены и поступить. Некоторых абитуриентов по версии следствия, после взяток рекрутировали в спортивные команды вузов, хотя они на самом деле не занимались спортом. Тренеры оказались в числе обвиняемых, отмечает Euronews.

Мы не говорим о случаях, когда школе жертвуют здание, чтобы увеличить шансы на поступление сына или дочери. Мы говорим об обмане и мошенничестве. Фальшивые результаты экзаменов, фальшивые спортивные свидетельства, фальшивые фотографии, подкупленные чиновники колледжа, - говорит Эндрю Леллинг, прокурор штата Массачусетс

В деле о коррупции фигурируют, в частности, Стэнфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. Размеры предполагаемых взяток составляли до нескольких сотен тысяч долларов. Главным фигурантом дела называют главу консалтинговой компании Уильяма Сингера. Он признался, что в интересах клиентов часто подкупал сотрудников университетов. Как отмечает Reuters, ему и другим обвиняемым, в том числе состоятельным родителям студентов, грозит до 20 лет тюрьмы.

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