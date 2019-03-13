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  13 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Япония не будет выдвигать в ООН резолюцию о нарушениях прав человека в Северной Корее

CA-NEWS (CA) -  Правительство Японии заявило, что оно не намерено выдвигать в нынешнем году в Организации Объединенных Наций резолюцию с осуждением нарушений прав человека в Северной Корее, передает NHK.

Япония и Европейский Союз совместно выносили такие резолюции на рассмотрение Совета по правам человека на протяжении 11 последних лет. Эти резолюции содержали упоминание о гражданах Японии, похищенных в Северную Корею.

В среду генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга рассказал представителям СМИ, что правительство пришло к такому решению, исходя из итогов февральского американо-северокорейского саммита, а также обстоятельств, связанных с проблемой похищений.

Суга отметил, что в ходе саммита президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поднял и обсудил вопрос похищений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

По словам Суга, японское правительство полностью поддерживает позицию президента Трампа. Он сказал, что Трамп полон решимости не идти с легкостью на компромиссы или уступки, но вместе с тем готов продолжать конструктивный диалог и побуждать Северную Корею к конкретным действиям.

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