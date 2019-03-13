На литовско-польской границе задержана таджикская семья, попросившая убежище в Литве

CA-NEWS (TJ) - Девять граждан Таджикистана, в том числе 6 детей задержаны сотрудниками пограничной службы Литвы на границе с Польшей. Как сообщает государственная погранслужба Литвы, на территории одного из приграничных с Польшей районов Латвии была задержана автомашина Opel Zafira.

Машиной управлял 38-летний уроженец Таджикистана, имеющий вид на жительство в Литве. Он перевозил семью из 8 человек – мужчину и женщину и шестерых их детей, которые также оказались уроженцами Таджикистана, передает Авеста.

На руках у задержанных имелись сертификаты, выданные Центром регистрации иностранцев. Они попросили убежище в Литве в феврале текущего года и были временно размещены в Центре регистрации иностранцев Пабраде.

Пока их просьба о предоставлении убежища рассматривается, они не имели права покидать территорию Литвы – им было разрешено передвигаться исключительно по литовской территории.

Что касается водителя Opel Zafira, уроженца Таджикистана, имеющего вид на жительство в Литве, то в отношении него проводится предварительное расследование. Он обвиняется в незаконном провозе людей через границу. Мужчине грозит штраф или наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Семья уроженцев Таджикистана была возвращена в Центр регистрации иностранцев в Пабраде, отмечается в сообщении.