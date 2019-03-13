Генпрокуратура Узбекистана передала Минкультуры картину Рембрандта стоимостью 150 млн евро

CA-NEWS (UZ) - В результате следственно-оперативных мероприятий, проведенных управлением по расследованию особо тяжких преступлений 14 июня 2018 года было раскрыто преступление и найдена авторская работа Рембрандта, находящаяся ранее в Узбекистане.

Согласно приговору суда по уголовным делам Яккасарайского района от 21 ноября 2018 года, картина обращена в доход государства, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

13 марта текущего года авторская работа художника Рембрандта Ван Рейна в соответствии процессуальными нормами в составе созданной комиссии передана ответственным лицам министерства культуры Республики Узбекистан.

В Министерстве культуры Узбекистана сообщили, что работа оценивается от 8-15 млн до 150 млн евро на аукционных торгах Европы.

Следствием установлено, что 28 августа 2008 года гражданин А.П. реализовал авторскую работу художника Рембрандта Ван Рейна, за $50 тыс. знакомому К.Й., который в свою очередь незаконно вывез картину за пределы республики.

Отметим, что двумя днями ранее, независимое издание AsiaTerra сообщило о том, что, "вопреки утверждениям генпрокуратуры Узбекистана, конфискованная картина в музей так и не поступила".

Как сообщает издание, гражданин Андрей Плужников с 2014 года ходит по инстанциям и судам, пытаясь вернуть работу голландского художника, которая в течение полувека была собственностью его семьи. В 2008 году Плужников решил ее продать и бывший депутат парламента Камил Юлдашев предложил помочь. Он написал расписку, что обязуется информировать Плужникова обо всех обстоятельствах сделки и вернуть картину по первому требованию владельца. Внес даже залоговую сумму – 50 тысяч долларов. Впоследствии, узнав, что работа может стоить гораздо больше, Плужников попросил ее вернуть, а Юлдашев, наоборот, решил её присвоить. В 2018 году работа была у него изъята следователями генпрокуратуры. "Плужников считает, что за всем этим стоит руководство данного ведомства, а именно – Генеральный прокурор Узбекистана Отабек Муродов, который и организовал отъем дорогостоящего произведения", - отмечает издание.