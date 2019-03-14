РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Конфликт на таджикско-кыргызской границе. Один человек убит, более 20 - ранены

CA-NEWS (TJ) -  В результате двух конфликтов на таджикско-кыргызской границе, произошедших в среду, один человек погиб и более 20 - ранены. Об этом сообщила таджикская сторона. По сообщению кыргызской стороны, в ходе конфликта получил ранение и госпитализирован один из жителей села Ак-Сай Кыргызстана.

Погибшему Хусейну Хакимову, жителю села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух Исфаринского района, было 43 года. Сообщается, что он погиб от пули, выпущенной с кыргызской стороны. Хусейн Хакимов работал учителем в местной школе.

Конфликт в Ходжаи Аъло возник в результате другого столкновения, когда жители сел "Тоджикон" сельсовета Ворух и кыргызского Ак-Сая обкидали друг друга камнями. По словам местных властей, причина конфликта – строительство кыргызскими властями дороги на спорной территории. Жители села "Тоджикон" требуют прекратить строительство дороги до решения о демаркации границы между странами.

Тем временем, корреспондент кыргызской службы Радио Озоди в Баткенской области сообщил, что жители сельсовета Ворух перекрыли дорогу Ош-Исфана на участке Жака-Орук. Журналист утверждает, что единственный трактор, работающий на месте, находится в двух километрах от границы вглубь территории Кыргызстана.

Государственная пограничная служба КР сообщила, что для локализации конфликтующих сторон кыргызские и таджикские пограничники произвели предупредительный выстрел вверх. "Несмотря на попытки пограничников стабилизировать ситуацию, жители приграничных сел двух стран настроены агрессивно, таджикские граждане подожгли частный дом гражданина Кыргызстана», - говорится в сообщении пограничного ведомства Кыргызстана.

По последним сообщениям, ситуация на кыргызско-таджикской границе оценивается как относительно стабильная. В ходе разъяснительных работ пограничников двух стран и других госорганов жители приграничных сел начали расходиться.

Как отмечается, проводятся переговоры пограничных представителей, глав областных администраций, руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана по открытию дорог населенных пунктов Ак-Сай и Торт-Кочо.

Ситуацию в телефонном разговоре обсудили и министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Чингиз Айдарбеков и Сирожиддин Мухриддин. Они заявили о необходимости налаживания ситуации на границе для укрепления дружбы родственных народов.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Узбекистан вслед за 10 странами отказался принимать Boeing 737 8 MAX
  • Хоким района в Хорезме сломал стул об голову молодого фермера
  • В России объявлена массовая вакцинация мигрантов от кори
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×