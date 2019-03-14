Конфликт на таджикско-кыргызской границе. Один человек убит, более 20 - ранены

CA-NEWS (TJ) - В результате двух конфликтов на таджикско-кыргызской границе, произошедших в среду, один человек погиб и более 20 - ранены. Об этом сообщила таджикская сторона. По сообщению кыргызской стороны, в ходе конфликта получил ранение и госпитализирован один из жителей села Ак-Сай Кыргызстана.

Погибшему Хусейну Хакимову, жителю села Ходжаи Аъло джамоата Чоркух Исфаринского района, было 43 года. Сообщается, что он погиб от пули, выпущенной с кыргызской стороны. Хусейн Хакимов работал учителем в местной школе.

Конфликт в Ходжаи Аъло возник в результате другого столкновения, когда жители сел "Тоджикон" сельсовета Ворух и кыргызского Ак-Сая обкидали друг друга камнями. По словам местных властей, причина конфликта – строительство кыргызскими властями дороги на спорной территории. Жители села "Тоджикон" требуют прекратить строительство дороги до решения о демаркации границы между странами.

Тем временем, корреспондент кыргызской службы Радио Озоди в Баткенской области сообщил, что жители сельсовета Ворух перекрыли дорогу Ош-Исфана на участке Жака-Орук. Журналист утверждает, что единственный трактор, работающий на месте, находится в двух километрах от границы вглубь территории Кыргызстана.

Государственная пограничная служба КР сообщила, что для локализации конфликтующих сторон кыргызские и таджикские пограничники произвели предупредительный выстрел вверх. "Несмотря на попытки пограничников стабилизировать ситуацию, жители приграничных сел двух стран настроены агрессивно, таджикские граждане подожгли частный дом гражданина Кыргызстана», - говорится в сообщении пограничного ведомства Кыргызстана.

По последним сообщениям, ситуация на кыргызско-таджикской границе оценивается как относительно стабильная. В ходе разъяснительных работ пограничников двух стран и других госорганов жители приграничных сел начали расходиться.

Как отмечается, проводятся переговоры пограничных представителей, глав областных администраций, руководителей территориальных подразделений правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана по открытию дорог населенных пунктов Ак-Сай и Торт-Кочо.

Ситуацию в телефонном разговоре обсудили и министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Чингиз Айдарбеков и Сирожиддин Мухриддин. Они заявили о необходимости налаживания ситуации на границе для укрепления дружбы родственных народов.

По официальным данным, протяженность таджикско-кыргызской границы составляет 976 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы 504 км.