Жители Узбекистана стареют быстрее соседей из Таджикистана и Кыргызстана

CA-NEWS (UZ) - Жители Узбекистана начинают стареть почти в 58 лет, также как и в Азербайджане (58). У граждан Таджикистана, Белоруссии и Грузии старость наступает чуть позже, в 60 лет, в Кыргызстане, Латвии и Литве в 61.

Такой вывод можно сделать из исследования международной группы учёных, опубликованного в авторитетном медицинском журнале Lancet. Авторы исследования изучили, как быстро развиваются старческие заболевания у населения разных стран. Россияне стареют быстрее, чем жители 159 стран мира.

Авторы исследования разработали собственную методику определения скорости старения населения. Они подсчитали средний возраст, в котором люди начинают страдать от болезней, характерных для пожилых людей. В список таких заболеваний вошли 92 диагноза, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона, гипертонию, катаракту и глаукому.

Средний возраст в мире для развития старческих заболеваний – 65 лет. В России он гораздо ниже – 59 лет, отмечают авторы исследования. Это ниже пенсионного возраста, установленного для мужчин после реформы 2018 года, и ниже возраста старения, например, в Белоруссии, Индии, Индонезии, Южной Африке и Эфиопии.

Позже всего, согласно исследованию, стареют жители Японии (76,1 лет), Швейцарии (76,1), Франции (76) и Сингапура (76). Раньше всех – жители Папуа – Новой Гвинеи (45,6), Маршалловых островов (51) и Афганистана (51,6).