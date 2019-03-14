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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане впал в кому один из влиятельных сенаторов Мираброр Усманов – СМИ

CA-NEWS (UZ) -  Один из влиятельнейших государственных деятелей Узбекистана, член Сената Олий Мажлиса, 72-летний экс-председатель Национального олимпийского комитета Узбекистана Мираброр Усманов 12 марта в состоянии комы был доставлен в реанимационное отделение больницы Олимпийского комитета.

По словам источников в Сенате Олий Мажлиса и Национальном олимпийском комитете Узбекистана, в настоящее время Мираброр Усманов остается в коматозном состоянии в больнице Олимпийского комитета, сообщает centralasian.org.

Последний раз Усманова видели на 18-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, прошедшего 1 марта в Ташкенте. По словам одного из ташкентских журналистов, освещавшего это мероприятие, Усманов не смог присутствовать на заседании до конца и покинул зал заседаний Сената.

Какой диагноз поставили врачи Мираброру Усманову – неизвестно. По словам его родственников, Усманов был доставлен в больницу в связи с болезнью легких и дыхательных путей.

Сенатор Мираброр Усманов руководил Федерацией футбола Узбекистана с 2006-го по 2017-й год.

Вместе с тем, с 2013-го по 2017-й год он занимал должность председателя Национального олимпийского комитета республики.

Мираброр Усманов, являвшийся поваром по профессии и до обретения независимости работавший в различных ресторанах Ташкента, в 1990-2005 годах работал министром торговли и заместителем премьер-министра.

По словам источников, после того, как один из монополистов сахарного бизнеса в Узбекистане Баходир Каримжанов, известный по прозвищу «Бахо шакар», в 2013 году бежал в ОАЭ, монополия на импорт сахара перешла в руки Мираброра Усманова.

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