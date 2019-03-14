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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане лошадям начнут выдавать паспорта

CA-NEWS (UZ) -  Постановлением правительства Узбекистана от 12 марта утверждено Положение о порядке выдачи «паспорта лошади» для племенных и спортивных скакунов. По данным Министерства юстиции, согласно положению, «паспорт лошади» будет выдаваться по требованию её владельца.

Без такого документа невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также использование лошадей в качестве служебных.

Формирование базы данных о племенных и спортивных лошадях и ведение Государственной племенной книги будет осуществляться Федерацией коневодства и конного спорта Узбекистана.

Для оформления "паспорта лошади" с владельца лошади взыскивается плата в пятикратном размере минимальной заработной платы".

Данные средства будут перечисляться в Фонд поддержки и развития коневодства и конного спорта.

Документ готовится по заказу федерации и действует в течение всей жизни племенных и спортивных лошадей. Срок его оформления — 10 дней.

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