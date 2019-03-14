В Узбекистане тюремные надзиратели привлекаются к принудительным работам вместе с заключёнными

CA-NEWS (UZ) - Надзиратели исправительной колонии «Зангиота 24», которая относится к Главному управлению исполнения наказания (ГУИН) МВД Узбекистана, вынуждены ломать старые здания на территории тюрьмы.

По словам пожаловавшихся надзирателей тюрьмы, их привлекают к принудительному труду после основной работы.

В письме от надзирателей исправительной колонии для несовершеннолетних в Зангиатинском районе Ташкентской области говорится, что глава колонии принуждает их работать вместе с заключенными.

«С 14 февраля они привлекают нас к принудительному труду на зоне. После ночной службы мы работаем в дневную смену. Те, кто работает в дневное время, работают внутри зоны как мардикоры (поденщики). Наша 12-часовая служба длится 24 часа. Мы тоже люди, у каждого есть свои проблемы и дела дома. Нам не дают никакой материальной помощи, даже не организуют обед. Кто дал начальнику право обращаться с подчинёнными как с рабами? Неужели у такого крупного министерства нет техники и рабочей силы?", - пишут надзиратели.

По словам одного из надзирателей колонии, треть из примерно ста сотрудников работают круглосуточно на сломе старых зданий.

«Они принуждают нас работать вместе с пятнадцатью заключёнными, прибывшими из 14-й колонии. Эти заключенные плохо работают. Они сидят и пьют чай. На них не могут кричать, так как они сразу же обращаются в портал (президента). У них хватают силы на нас, надзирателей, которые не спят по ночам, с ног до головы в пыли, в общем полный бардак. Мы работаем в этой пыли, боясь потерять работу», - сказал собеседник.

Администрация тюрьмы заявила, что проведет проверку по данному вопросу и даст ответ.