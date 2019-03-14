На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла

CA-NEWS (UZ) - Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении, которое произошло у границы Казахстана и Узбекистана. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,7,.

Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента на глубине 30 км.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало, однако очевидцы рассказали на сайте сейсмологического центра об ощутимых толчках.

По данным Республиканской Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, глубина землетрясения составила 10 км. Расстояние от Ташкента 28 км в северо-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 28 км; 4 балл

Гулистан: 102 км; 2 балл

Джизак: 170 км; 2 балл

В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.