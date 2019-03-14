На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла
- Узбекистан, происшествия
- 9:47, 14 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении, которое произошло у границы Казахстана и Узбекистана. По данным сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 4,7,.
Эпицентр подземных толчков находился в 17 км к западу от казахского города Сарыагаш и в 28 км к северо-западу от Ташкента на глубине 30 км.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало, однако очевидцы рассказали на сайте сейсмологического центра об ощутимых толчках.По данным Республиканской Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, глубина землетрясения составила 10 км. Расстояние от Ташкента 28 км в северо-западном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 28 км; 4 балл
Гулистан: 102 км; 2 балл
Джизак: 170 км; 2 балл
В других регионах Узбекистана сейсмоактивность не ощущалась. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.