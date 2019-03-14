Нурсултан Назарбаев прибыл в ОАЭ

CA-NEWS (KZ) - В рамках рабочего визита президент Казахстана встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, сообщает Акорда.

Президент Казахстана поблагодарил Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна за теплый прием и отметил, что Всемирные Специальные Олимпийские игры впервые проходят на Ближнем Востоке в Объединенных Арабских Эмиратах.

- Это важное спортивное событие позволит спортсменам со специальными возможностями продемонстрировать всему миру силу своего духа и волю к победе. В этих соревнованиях примет участие и команда из Казахстана. Руководители вашей страны традиционно участвуют во всех международных мероприятиях, проводимых Казахстаном. Поэтому для оказания дружественной поддержки я приехал к вам, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия Игр, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь Наследный принц Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поблагодарил Нурсултана Назарбаева за принятие приглашения посетить ОАЭ.

- В этом году мы торжественно отметили 100-летие со дня рождения основателя нашей страны. Более 25 лет Вы были знакомы с шейхом Заидом бен Султаном Аль Нахаяном. Он очень уважал вас и восхищался вами. Ваш пример вдохновил нас объявить 2019 год ­– Годом толерантности, в рамках которого Эмираты позиционируются в качестве многонационального, межкультурного и межрелигиозного центра. В этой связи в феврале текущего года состоялся исторический визит в ОАЭ Папы Римского Франциска, - сказал Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Кроме того, в ходе встречи стороны обсудили актуальные темы международной повестки дня, а также аспекты взаимодействия в сфере туризма, цифровизации, космоса, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Также были рассмотрены вопросы расширения использования потенциала Межправительственной комиссии и Делового совета в целях активизации взаимного экономического сотрудничества, привлечения инвестиций и вывода казахстанских товаров на рынок ОАЭ.