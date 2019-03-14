Около двух сотен фур застряло на казахстанско-узбекской границе из-за внештатной ситуации

CA-NEWS (KZ) - 12 марта примерно в 10 часов на таможенном посту "Казыгурт" произошёл частичный сбой в работе информационной системы "Астана-1", сообщает пресс-служба комитета государственных доходов Минфина РК.

Из-за этого специалисты не могли подтвердить убытие товаров при экспорте. Причиной частичного сбоя модуля стала нестабильная работа канала связи. К 18.00 перед пунктом пропуска скопились 180 автотранспортных средств. С 18.30 информационная система начала функционировать в штатном режиме.

"Для снижения напряжения пункт пропуска был усилен дополнительными сотрудниками и в направлении выезда оформлено более 167 автотранспортных средств. Проведена консультационная работа с перевозчиками и осуществлено перенаправление на другие, не загруженные пункты пропуска", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16.00 часов 13 марта с учётом прибывающего автотранспорта выезда в Узбекистан ожидают 90 единиц автотранспортных средств.

"Во избежание создания очередей с ноября 2018 года ежедневно в 9.00 часов и 21.00 часов на сайте ДГД по Туркестанской области и в социальных сетях размещается информация о количестве находящихся транспортных средств перед пунктами пропуска для выбора маршрута перевозки", – отметили в КГД.

В настоящее время при возникновении аналогичных заторов прорабатывается вопрос организации и обустройства стоянок вблизи пунктов пропуска.