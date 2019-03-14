РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан активизирует транзит автотранспорта в Китай через Таджикистан

CA-NEWS (UZ) -  Власти Узбекистана намерены активизировать автотранспортные маршруты в Китай через территорию Таджикистана. Принято соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзияева, сообщает РИА Новости.

Уже утверждены меры по повышению транзитного потенциала транспортного сектора Узбекистана. «Будет организован пилотный автопробег по маршруту Узбекистан - Таджикистан – Китай», – говорится в одном из пунктов «дорожной карты».

Представитель Министерства транспорта Узбекистана пояснил РИА Новости, что автопробег должен продемонстрировать возможности и резервы увеличения транзитного потенциала прямых поставок грузов из Узбекистана и Таджикистана в Китай.

«Маршрут автопробега сейчас прорабатывается», – уточнил представитель Минтранса.

«Дорожная карта» также предусматривает меры по сокращению проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств через перевал «Камчик» в Ташкентской области за счет альтернативных объездных транспортных коридоров по территории Таджикистана.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Экс-президент Монголии подарил южнокорейскому актёру коттедж с участком в 300 кв.м
  • У нас бандитских кланов почти уже нет, - глава МВД Казахстана
  • Мигрантку из Таджикистана, избитую в супермаркете, намерены депортировать из России
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×