Глава Синьцзяна не исключил постепенный отказ от «центров профподготовки»

CA-NEWS (CA) - В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в будущем могут закрыть так называемые центры профессиональной переподготовки. Такое заявление сделал глава региона Шохрат Закир, передает издание South China Moring Post.

«Количество центров будет постепенно сокращаться, и число людей в них тоже. Если однажды обществу тренировочные центры больше не будут нужны, они постепенно исчезнут», — сказал он.

Как говорится в статье издания The Guardian, Закир в своем выступлении во вторник, 12 марта заявил, что студенты смогли в месяц заработать 1500 или 2000 юаней ($220 до $300) после прохождения их подготовки.

С 2017 года в СМИ начала появляться информация об организуемых в Синцьзяне специальных заведениях называемых «лагерях перевоспитания», куда принудительно помещаются представители этнических меньшинств. В СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о «жестоких условиях и ненадлежащем к ним обращении» в данных центрах.

Закир назвал эти изображения ситуации в Синьцзяне «чисто сфабрикованными» и «очень смешными». Он отметил, что эти лагеря как «школы-интернаты», где обучающиеся получают бесплатное жилье, обучаются навыкам и китайскому языку. Студенты, как назвал их чиновник, могут возвращаться домой по выходным и говорить на своем родном языке.