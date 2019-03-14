РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава Синьцзяна не исключил постепенный отказ от «центров профподготовки»

CA-NEWS (CA) -  В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в будущем могут закрыть так называемые центры профессиональной переподготовки. Такое заявление сделал глава региона Шохрат Закир, передает издание South China Moring Post.

«Количество центров будет постепенно сокращаться, и число людей в них тоже. Если однажды обществу тренировочные центры больше не будут нужны, они постепенно исчезнут», — сказал он.

Как говорится в статье издания The Guardian, Закир в своем выступлении во вторник, 12 марта заявил, что студенты смогли в месяц заработать 1500 или 2000 юаней ($220 до $300) после прохождения их подготовки.

С 2017 года в СМИ начала появляться информация об организуемых в Синцьзяне специальных заведениях называемых «лагерях перевоспитания», куда принудительно помещаются представители этнических меньшинств. В СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о «жестоких условиях и ненадлежащем к ним обращении» в данных центрах.

Закир назвал эти изображения ситуации в Синьцзяне «чисто сфабрикованными» и «очень смешными». Он отметил, что эти лагеря как «школы-интернаты», где обучающиеся получают бесплатное жилье, обучаются навыкам и китайскому языку. Студенты, как назвал их чиновник, могут возвращаться домой по выходным и говорить на своем родном языке.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Депутаты попросили генпрокурора взять на личный контроль дело о массовой гибели рыбы в Атырау
  • Генпрокуратура Узбекистана передала Минкультуры картину Рембрандта стоимостью 150 млн евро
  • ​Российские производители намерены ежегодно экспортировать в Узбекистан 200 тыс. тонн сахара
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×