В столице Монголии запретят топить печи углем, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха

CA-NEWS (MNG) - С мая этого года правительство Монголии введет запрет на использование угля в качестве топлива в столице страны Улан-Баторе в рамках усилий по снижению уровня загрязнения воздуха в городе, передает ARD.

Обеспечение исполнения этого запрета будет сопряжено с определенными трудностями, однако снижение уровня загрязнения воздуха сыграет огромную роль в деле улучшения здоровья населения.

В июне прошлого года д-р Рохо Ким, специалист по окружающей среде из Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для стран Западной части Тихого океана, посетил одну из школ на окраине столицы Монголии Улан-Батора.

«Меня беспокоил вопрос близости школ к источникам загрязнения», – рассказывает он. Когда Рохо Ким приехал в школу, он увидел, что школа стояла в непосредственной близости от одной из котельных низкого давления, входящих в систему городского теплоснабжения. «В качестве горючего в котельных используется сырой уголь, – объясняет он. – Дымоход этой котельной находится всего в нескольких метрах от забора, огораживающего школьную территорию. В зимнее время от дыма на территории школы, наверное, невозможно дышать».

Монголия – государство, граничащее с Китаем и Россией, – известна своей обширной территорией, занятой, главным образом, пустыми степями, а также морозными зимами и кочевой культурой. В последние годы страна также стала известна как место с одними из наиболее высоких показателей загрязнения воздуха в мире в зимние месяцы.

Наиболее сильно загрязнен воздух в столице Монголии Улан-Баторе, где проживает 46% населения страны.

Главная характеристика загрязнения воздуха в Монголии, как и во многих других странах, – высокая концентрация взвешенных частиц. Взвешенные частицы, концентрация которых измеряется в микрограммах (миллионная доля грамма) на кубический метр, представляют собой сложную смесь твердых и жидких частиц, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии, и включают в себя широкий спектр веществ от сульфатов до сажи.

Частицы диаметром менее 10 микрон способны проникать в легкие, однако наибольшую опасность для здоровья представляют частицы диаметром менее 2,5 микрона. Такие тонкодисперсные частицы могут проходить через легочный барьер и попадать в кровеносную систему. Загрязнение воздуха тонкодисперсными частицами даже в низких концентрациях оказывает негативное воздействие на здоровье.

Проблема загрязнения воздуха в Улан-Баторе усугублялась по мере разрастания города, население которого с 1990 г. увеличилось почти втрое и сегодня составляет немногим менее 1,5 миллиона человек. При этом важен не только масштаб этого демографического роста, но и его характер: интенсивная миграция жителей сельских районов в город привела к резкому увеличению числа несанкционированных поселений в черте города. Эти поселения состоят из строений, называемых гэры, – разборных юрт цилиндрической формы из дерева и плотной ткани, утепленных войлоком. В юртовых поселениях, расположенных на севере города, в настоящее время проживает более 60% населения Улан-Батора.

«Для отопления жители юрт используют традиционные печи, которые помещаются в центре жилища и соединяются с дымоходом, выходящим через крышу, – поясняет д-р Дэлгэрмаа, специалист по вопросам здравоохранения и окружающей среды бюро ВОЗ в Монголии. – В качестве топлива для этих печей могут использоваться уголь, дрова и навоз, однако зимой, когда температура падает до -40°C, главным топливом становится уголь, потому что он горит дольше, чем другие виды топлива».

«Сжигание угля в бытовых печах является основной причиной загрязнения воздуха в Улан-Баторе, намного более серьезной, чем другие источники загрязнения, такие как выхлопы легковых и грузовых автомобилей или сжигание отходов», – говорит Дэлгэрмаа, ссылаясь на аналитическую записку Регионального бюро Всемирной организации здравоохранения для стран Западной части Тихого океана, опубликованную в 2018 году. Согласно аналитической записке, загрязнение воздуха Улан-Батора в зимние месяцы на 80% вызвано сжиганием необработанного угля домашними хозяйствами и котельными низкого давления в юртовых районах столицы.

Так называемый сырой уголь – это топливо, которое не промывается и не проходит никакой предварительной обработки и в продуктах горения которого в больших концентрациях содержатся тонкодисперсные частицы, а также двуокись серы, моноксид углерода и оксид азота. Этот вид топлива, добываемый в открытых карьерах в районе города Налайх, также отличается крайне низкой стоимостью.

«У людей действительно нет никакой доступной по цене экологичной альтернативы, – добавляет Дэлгэрмаа, – и в итоге за зимние месяцы жители 200 000 юрт Улан-Батора сжигают более 600 000 тонн сырого угля, что становится причиной 80% зимнего загрязнения воздуха в городе».

По данным Национального агентства по метеорологии и мониторингу окружающей среды Монголии, в 2017 г. в зимний период с ноября по март средняя концентрация взвешенных частиц в атмосфере в среднем по стране составляла 80-140 микрограмм на кубометр. В юртовых районах Улан-Батора концентрация тонкодисперсных частиц может достигать более 1 000 микрограммов на кубометр.

Население Монголии насчитывает 3 миллиона человек и, по оценкам, в 2016 г. 1 800 человек умерли от болезней, связанных с загрязнением воздуха внутри жилых помещений, порядка 1 500 человек умерли от болезней, связанных с загрязнением атмосферного воздуха. К этим болезням относятся: ишемическая болезнь сердца; инсульт; рак легких; острые инфекции нижних дыхательных путей и хроническая обструктивная болезнь легких