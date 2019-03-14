Грязный воздух убивает больше людей, чем сигареты, - исследование

CA-NEWS (CA) - Ежегодно от загрязнения воздуха умирает, предположительно, больше людей, чем от курения табака, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в журнале European Heart Journal.

Исследователи подсчитали, что ежегодно во всем мире от болезней, спровоцированных плохим качеством воздуха, умирает порядка 8,8 млн человек, в то время как уровень смертности от курения, по данным ВОЗ, составляет 7,2 миллиона человек в год.

Ученые добавляют, что больше всего воздух загрязняется из-за сжигания ископаемых видов топлива, и в качестве решения проблемы предлагают переход на другие источники энергии.

В докладе также отмечается, что от последствий загрязнения воздуха ежегодно умирают 790 тысяч европейцев. В целом же плохое качество воздуха сокращает среднюю продолжительность жизни в Европе больше чем на два года.

Считается, что загрязнение воздуха стало причиной 64 тыс. смертей в Великобритании в 2015 году, из них 17 тыс. смертельных случаев, связанные с заболеванием сердца и артерий. Более чем 29 тыс. смертельных случаев, связанных с загрязнением воздуха, были вызваны целым рядом заболеваний, таких как рак, диабет и хронические заболевания легких.

Исследователи установили, что во всем мире грязный воздух является причиной 120 смертей на 100 тыс. человек в год.

«Таким образом, загрязнение воздуха сейчас представляет собой более серьёзный фактор риска», — отмечается в описании исследования.

«Курение можно избежать, а загрязнения воздуха — нет», - приводит слова профессора Института химии имени Макса Планка Йоса Леливельда издание Metro.

Согласно рейтингу международной организация AirVisual, среди стран Центральной Азии, Казахстан и Узбекистан входят в 20 стран с самым грязным воздухом на Земле. Узбекистан занял 16-е место в рейтинге, а Казахстан - 20е.