Погранвойска Таджикистана дают свою версию инцидента на границе

CA-NEWS (TJ) - Пресс-центр Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана опубликовали свою версию инцидента на кыргызско-таджикской границе.

Погранвойска ГКНБ Таджикистана сообщают, что "13 марта 2019 года на территории джамоата Ворух города Исфара со стороны Кыргызстана в нарушение двустороннего межправительственного Протокола было начато строительство дороги «Кокташ-Оксой-Тамдик». На эти действия кыргызской стороны жители джамоата Ворух города Исфара выступили с протестом. В ответ со стороны кыргызов был открыт оружейный огонь по жителям названного джамоата", - говорится в сообщении.

"Также правоохранительные органы Кыргызстана перекрыли дорогу «Исфара-Ворух», прекратив по ней движение автотранспорта граждан Таджикистана. Кроме того, кыргызские пограничники удерживали на территории погранотряда «Оксой» 30 пассажиров из числа граждан Таджикистана на двух автомашинах марки «Газель» в качестве заложников", - отмечается в официальном сообщении.

"50-60 граждан Кыргызстана закидали камнями жителей Воруха, вследствие чего 11 граждан Таджикистана получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Пограничники РТ заявляют, что "на территории кишлака Ходжа Ало джамоата Чоркух со стороны граждан Кыргызстана применено охотничье оружие, в результате чего гражданин Таджикистана Хакимов Хусейн, 1976 г.р., житель участка Сомониён джамоата Чоркух получил ранение в области сердца, от которого скончался в больнице. Также получили ранения: старший участковый лейтенант милиции Авеззода Саидшариф — в бедро; гражданин Атамов Максаджон, 1973 г.р., житель села Таги сада – в область головы и Аюбов Рахим, 1973 г.р., житель села Ходжа Ало джамоата Чоркух – в ногу.

Житель участка Муминабад джамоата Чоркух Сохибов Рахмониддин, 1984 г.р., получил травму от ударов камнями. Кроме того, граждане Кыргызстана подожгли склад гражданина Таджикистана Муллоджонова Абдумаджида, жителя села Ходжа Ало и мельницу на участке Сомониён джамоата Чоркух".

В настоящее время обстановка на границе Ворух-Оксой стабильна и находится под контролем пограничников двух стран,- говорится в сообщении.

Для урегулирования ситуации между представителями Таджикистана во главе с заместителем председателя Согдийской области Баховаддином Баходурзода и представителем Кыргызстана на территории участка Заравшан г.Исфара ведутся переговоры по создавшейся ситуации, - отмечается в сообщении таджикских пограничников.

Напомним, по данным кыргызских пограничников, по состоянию на 10:00 в местности Таш-Тушмук сгорел 1 дом, 1 автомашина марки Аudi и 1 прицеп автомашины КАМАЗ гражданина Кыргызстана. Граждане Таджикистана, перекрывшие дорогу в местности Торт-Кочо, не пустили пожарный расчет, направлявшийся к месту тушения пожара.

13 марта во время конфликта таджикские граждане подожгли сарай местного жителя села Ортобоз Баткенского района. Также один гражданин Кыргызстана получил ранение и доставлен в больницу с. Самаркандек Баткенского района.