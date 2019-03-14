В Верховный суд Казахстана избрали нового судью

CA-NEWS (KZ) - На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты одобрили представленную главой государства на должность судьи Верховного суда кандидатуру Мейрамбека Таймерденова, передает Zakon.kz.

Как отмечается в заключении комитета палаты, представление Президента Казахстана, основанное на рекомендации Высшего судебного совета об избрании Мейрамбека Таймерденова на должность судьи Верховного суда РК, внесено в сенат в соответствии с подпунктом 1 ст. 55, пунктом 1 ст. 82 Конституции РК и пунктом 1 ст. 31 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей РК".

- Мейрамбек Таймерденов, 1958 года рождения, имеет высшее юридическое образование. Свою трудовую деятельность по юридической специальности начал в 1983 году с должности судебного исполнителя Каскеленского районного народного суда Алма-Атинской области. С 1993 по 1997 годы - служба в органах прокуратуры. В апреле 1997 года назначен судьей Жамбылского районного суда Алматинской области. С 1999 года судья Алматинского областного суда. С июля 2000 года - начальник управления юстиции Алматинской области, - поясняется в заключении.

В 2001-2005 годах он являлся председателем комитета регистрационной службы министерства юстиции. В 2006 году назначен заместителем председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде РК. 2007-2012 годы председатель Алматинского областного суда. С марта 2012 года председатель Алматинского городского суда. С декабря 2013 года по настоящее время - председатель Алматинского областного суда.

- По результатам рассмотрения представления Президента РК, руководствуясь пунктом З статьи 22 Конституционного закона РК "О Парламенте РК и статусе его депутатов" и пунктом 66 регламента сената, Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам пришел к заключению: рекомендовать сенату парламента в соответствии с подпунктом 1 ст. 55, п. 1 ст. 82 Конституции РК, пунктом 1 ст. 31 Конституционного закона РК "О судебной системе и статусе судей РК" на основании представления президента РК от 26 февраля 2019 года избрать Мейрамбека Таймерденова на должность судьи Верховного суда РК, - отмечается комитетом.

По итогам обсуждения сенаторы поддержали кандидатуру.