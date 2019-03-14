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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Япония безвозмездно выделит Монголии $1,8 млн для формирования запасов пресной воды

CA-NEWS (MNG) -  12 марта этого года министр финансов Монголии Ч.Хурэлбаатар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Такаока Масато подписали межправительственный договор об оказании безвозмездной помощи Монголии в размере $1,8 млн, которые будут направлены на формирование запасов пресной воды, передает Монголия Сейчас.

“В рамках оказания безвозмездной помощи правительство Японии реализует проект в Монголии и в Улан-Баторе открыт “Центр запасов пресной воды и защиты природы”. Надеюсь, что проект, который будет реализован в рамках оказания безвозмездной помощи в размере 1,8 млн. долларов, позволит приобрести необходимое оборудование и провести исследования по защите окружающей среды", - отметил посол.

В свою очередь министр финансов Монголии сказал следующее:

“За прошедшее время правительство Японии предоставило безвозмездную помощь на общую сумму в 2,8 млрд. долларов на создание роста экономики, нынешних экономических и переходных условий нашей страны. На вне проектные направления также предоставляли сумму в 195 млн. долларов. Оказываемая сегодня Японией безвозмездная помощь в 1,8 млн. долларов будет использована на проведение работ, связанных с чистой водой. Решение по обеспечению Улан-Батор чистой водой было принято в рамках проекта Фонда Вызова Тысячелетия. Вся эта деятельность ведётся в рамках правительства”.

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