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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте замазали и вновь отмыли мозаику, созданную в память о помощи Беларуси

CA-NEWS (UZ) -  В Ташкенте городские власти отреагировали на недовольства граждан в соцсетях и публикацию «Замазали память о помощи Беларуси» в mytashkent.uz

Мозаика в настоящее время очищается от побелки.

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Ранее, в соцсетях одна из пользователей сообщила: "На 24 квартале Чиланзара обaлдуи замазали мозаику в виде лица женщины, созданную белорусскими строителями в память о внесенном ими вкладе в восстановление города после разрушительного землетрясения 1966 года". Пост вызвал широкое обсуждение и недовольства среди пользователей. На что городская администрация не замедлила отреагировать.

Напомним, что это не первый случай подобного "замазывания" на исторических объектах в Узбекистане. Так, летом прошлого года местным властям пришлось восстановить с помощью частных лиц мозаику на доме 17 на 11-м квартале массива Юнусабад в Ташкенте. Мозаика была закрашена несколькими днями ранее по инициативе местного ТЧСЖ.

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А в историческом городе Коканде, в Ферганской области, весной прошлого года переделали фреску с изображением полуобнаженных женщин-ангелов, нарисованную на стене городского театра. Городские власти посчитали, что произведение искусства «противоречит нормам ислама».

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После чего неизвестный художник дорисовал одежду и вуаль, прикрывающие обнаженные тела и лица персонажей фрески. После того, как данное действие властей стало достоянием общественности, в министерстве культуры республики данное событие назвали актом вандализма и создали спецкомиссию для его изучения. Позднее сообщалось, что автор фрески, народный художник Узбекистана, член Академии художеств Баходир Джалалов согласился восстановить свою работу в первоначальном виде.


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