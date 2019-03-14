Сенат Казахстана ратифицировал соглашение по экспорту нефти в Узбекистан

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутаты Сената на пленарном заседании приняли Закон РК о ратификации рамочного соглашения Казахстана и Узбекистана по вопросам сотрудничества в сфере энергетики, передаёт Bnews.kz. Стороны будут сотрудничать в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике.

Казахстан в рамках данного Соглашения планирует экспортировать в Узбекистан до 5 млн тонн нефти в год. Соответствующее Соглашение было заключено в Ташкенте 16 сентября 2017 года.

"Соглашение направлено на укрепление дружественных связей между двумя государствами, стимулирование сотрудничества в нефтегазовой сфере, нефтегазохимии и электроэнергетике, бесперебойное снабжение южных регионов Казахстана природным газом, а также взаимную заинтересованность в развитии транзитного потенциала газотранспортной системы сторон Соглашения", - напомнили в Комитете Сената РК по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

В рамках Соглашения также предусматривается создание координационного совета, который будет осуществлять регулирование и контроль за своевременным исполнением всех норм Соглашения.

"Соглашением регламентируется, что казахстанская сторона до ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода Шымкент-Джизак облагает услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. При этом для целей возврата налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым законодательством Казахстана услуги по транспортировке нефти по магистральному трубопроводу рассматриваются казахстанской стороной как международная перевозка", - дополнили в Комитете.

Как ранее в конце февраля сообщал министр энергетики РК Канат Бозумбаев, за 2018 год Казахстаном осуществлена поставка более 260 тысяч тонн нефти в Узбекистан.

"Казахстан готов и далее осуществлять поставки нефти в Узбекистан из собственных ресурсов посредством нефтепровода Кенкияк – Кумколь и далее с перевалкой на ж/д цистерны на станции Шагыр. В настоящее время тариф по данному маршруту составляет 25,12 долларов за тонну", - отметил министр.