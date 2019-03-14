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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Казахстана посетил мечеть шейха Заида в Абу-Даби

CA-NEWS (KZ) -  В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил одну из главных достопримечательностей ОАЭ - мечеть шейха Заида и почтил память основателя и первого президента страны шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна, передает пресс-служба Акорды.

В ходе посещения Нурсултан Назарбаев ознакомился с особенностями архитектурного облика здания мечети, а также оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Мечеть способна одновременно вместить 50 тысяч верующих. По углам здания мечети установлены четыре минарета высотой 107 метров. Внешний ряд главного здания покрывают 82 купола, украшенных белым мрамором. Площадь внутреннего двора составляет 17400 кв.метров.

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