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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан и Пакистан подписали договор по ТАПИ

CA-NEWS (TM) -  12 марта в Исламабаде прошли переговоры делегаций из Туркменистана и Пакистана по вопросам строительства газопровода ТАПИ, линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, сообщает МИД Туркменистана.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил поддержку проекту ТАПИ, строительству линии электропередачи ТАП, созданию нового транспортно-транзитного коридора от морских портов Пакистана до международного морского порта Туркменбаши, говорится в сообщении.

По итогам встречи, помимо прочего, был подписан Host Government Agreement (HGA) или Договор с правительством принимающей стороны проекта строительства газопровода «Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия», условия которого не раскрываются.


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