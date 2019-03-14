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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Южной Кореи посетит Туркменистан в предстоящем месяце

CA-NEWS (TM) -  13 марта в здании министерства иностранных дел Туркменистана прошли политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран. Делегацию Республики Корея возглавил заместитель министра иностранных дел Юн Сун-Гу, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Юн Сун Гу сообщил о предстоящем визите президента в Туркменистан. Стороны обсудили вопросы, связанные с подготовкой к данному визиту. В частности были рассмотрены проекты документов, которые предполагается подписать в рамках визита. Также были рассмотрены организационно-протокольные аспекты предстоящего визита.

Также в ходе переговоров были отмечены три приоритетных направления туркменской дипломатии, по которым Республика Корея хотела бы активно сотрудничать. Это – водная, транспортная и энергетическая дипломатия.

В ходе переговоров также обсуждались возможности дальнейшего развития деятельности корейских компаний в Туркменистане, которые активно участвуют в проектах по строительству и модернизации нефтеперерабатывающих и газохимических комплексов в стране.

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