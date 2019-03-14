В Казахстане нарушаются основные права и свободы, - доклад Госдепа США

CA-NEWS (KZ) - Государственный департамент США 13 марта выпустил ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира за 2018 год, в котором заключил, что в Казахстане продолжают нарушаться основные права и свободы и не имеется реальной политической конкуренции для Н.Назарбаева.

Как говорится в докладе, Конституция Казахстана и государственная система концентрируют власть у президента, отмечая что администрация президента контролирует правительство, законодательные, судебные и местные органы власти.

А для внесения изменений или поправок в Конституцию требуется согласие президента. На президентских выборах 2015 года, в которых президент Н.Назарбаев получил 98 процентов голосов, были отмечены нарушения и не имелось реальной политической конкуренции.

На выборах 2016 года в Мажилис (нижнюю палату парламента) партия президента "Нұр Отан" набрала 82 процента голосов. Миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) пришла к выводу, что стране по-прежнему требуется значительный прогресс для выполнения своих обязанностей по выборным процессам.

Госдеп США назвал основные проблемы в отношении защиты прав человека:

применение пыток, наличие в стране политических заключенных, цензуры, практики блокирования интернет-ресурсов, классификации клеветы как уголовного преступления, ограничения свободы религии, значительного вмешательства в право на мирные собрания и свободу ассоциаций, ограничений на участие в политических процессах, коррупции, ограничений на создание независимых профсоюзов.

Правительство страны избирательно преследует должностных лиц, которые совершают правонарушения, особенно в громких коррупционных делах, отмечается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что в стране по-прежнему широко распространена коррупция и безнаказанность существует как для должностных лиц, так и для тех, кто связан с правительством или правоохранительными органами.