РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане нарушаются основные права и свободы, - доклад Госдепа США

CA-NEWS (KZ) -  Государственный департамент США 13 марта выпустил ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира за 2018 год, в котором заключил, что в Казахстане продолжают нарушаться основные права и свободы и не имеется реальной политической конкуренции для Н.Назарбаева.

Как говорится в докладе, Конституция Казахстана и государственная система концентрируют власть у президента, отмечая что администрация президента контролирует правительство, законодательные, судебные и местные органы власти.

А для внесения изменений или поправок в Конституцию требуется согласие президента. На президентских выборах 2015 года, в которых президент Н.Назарбаев получил 98 процентов голосов, были отмечены нарушения и не имелось реальной политической конкуренции.

На выборах 2016 года в Мажилис (нижнюю палату парламента) партия президента "Нұр Отан" набрала 82 процента голосов. Миссия наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)/Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) пришла к выводу, что стране по-прежнему требуется значительный прогресс для выполнения своих обязанностей по выборным процессам.

Госдеп США назвал основные проблемы в отношении защиты прав человека:

применение пыток, наличие в стране политических заключенных, цензуры, практики блокирования интернет-ресурсов, классификации клеветы как уголовного преступления, ограничения свободы религии, значительного вмешательства в право на мирные собрания и свободу ассоциаций, ограничений на участие в политических процессах, коррупции, ограничений на создание независимых профсоюзов.

Правительство страны избирательно преследует должностных лиц, которые совершают правонарушения, особенно в громких коррупционных делах, отмечается в докладе.

Авторы доклада отмечают, что в стране по-прежнему широко распространена коррупция и безнаказанность существует как для должностных лиц, так и для тех, кто связан с правительством или правоохранительными органами.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • У нас бандитских кланов почти уже нет, - глава МВД Казахстана
  • Узбекистан вслед за 10 странами отказался принимать Boeing 737 8 MAX
  • По числу женщин-министров среди стран постсоветского пространства лидируют Латвия, Молдова и Эстония
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×