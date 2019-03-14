Премьер-министр Монголии ознакомился с условиями службы миротворцев в Судане

CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на днях отправился в Африку, чтобы на месте ознакомиться с условиями службы монгольских миротворцев, служащих в Республике Южный Судан, сообщает Montsame.

Монголия с 2012 года принимает участие в миротворческой деятельности ООН. В настоящее время восьмой по счету батальон под руководством майора Д.Жавхланбаяра защищает лагерь беженцев в Южном Судане, где находятся более 114 тыс. человек.

Глава Кабмина провел встречу с монгольскими военнослужащими и вручил некоторым государственные награды за их достойную службу и миротворческую миссию. Также Премьер-министр У.Хурэлсух обсудил вопросы, касающиеся улучшения их условий проживания и повышения квалификации.

В ходе своего визита в Южный Судан глава правительства встретился с координатаром ООН по урегулированию ситуации города Бентиу госпожой Хироко Хирахира. На встрече глава Монгольского правительства упомянул о своем выступлении на 73-й сессии Генассамблеи ООН, в котором призывал всех объединиться за мир без войны. Он также отметил, что наша страна, осозновая свои обязательства перед ООН, уделяет внимание в участие миротворческой операции.

Госпожа Хироко Хирахира, в свою очередь, отметила высокий уровень физиологической и психологической подготовки монгольских солдат и выразила в их адрес благодарность за гуманные отношения к беженцам, сообщает пресс-служба Правительства Монголии.