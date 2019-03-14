В регионах Таджикистана наблюдаются отключения электроэнергии

CA-NEWS (TJ) - Во многих регионах Таджикистана на протяжении двух недель происходят отключения электроэнергии в дневное и ночное время.

Жители сетуют, что по несколько часов за сутки остаются без света и никто не разъясняет причин сложившейся ситуации. Вечером 13 марта окраины Душанбе погрузились в темноту, придорожные фонари не работали, и инспектора ГАИ вручную регулировали движение автомашин.

Икромджон Джураев, житель района Рудаки, сказал, что ограничения на подачу электроэнергии в их районе наблюдаются 10 дней. «Свет подают с 6:00 до 8:30 утром и с 17:00 до 00:00 часов ночью. Помимо этого, из строя вышел сельский трансформатор и сейчас мы его чиним», - сказал он.

​По его словам, представители «Барки точик» никак не комментируют ситуацию. Жители других районов, столкнувшиеся с необъявленным «лимитом» в весенний период, также находятся в неведении и недоумении. В прошлые годы, когда лимит официально вводился с наступлением осенне-зимнего периода, люди с нетерпением ждали весну, когда с теплом в их дома возвращался и «свет». Но в конце прошлого года произошло долгожданное для всей страны событие - в строй был введен первый агрегат Рогунской ГЭС, но не прошло и пары месяцев, как вновь происходят отключения электроэнергии.

Некоторые жители поделились своей информацией: по их словам, власти готовятся к запуску второго агрегата Рогунской ГЭС, поэтому скапливают воду в водохранилище. Умарджон Усмонов, житель района Рудаки, говорит, что «если причина, действительно, в этом, то мы готовы потерпеть, чтобы в дальнейшем не сталкиваться больше с отключениями электроэнергии».

​Тем временем представители «Барки точик» подтвердили факт отключения электроэнергии в регионах, но подчеркнули, что это временная мера, не связанная со сбором воды в водохранилище Рогунской ГЭС. По данным энергохолдинга, в преддверии праздника Навруз подача электроэнергии в дома жителей страны будет подана в полном объеме.

Нозирджон Ёдгори, пресс-секретарь «Барки точик», сказал 13 марта, что отключения носят плановый профилактический характер.

В ноябре 2018 года состоялся запуск первого агрегата Рогунской ГЭС. В прошлом году в стране было произведено более 19 млрд кВтч электроэнергии, что по сравнению с предыдущим периодом больше чем на 1 млрд кВтч. Вместе с тем в прошлом году было экспортировано 2 млрд кВтч электроэнергии в Узбекистан, Афганистан и Кыргызстан.