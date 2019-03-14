В Казахстане ужесточат наказание за насилие над детьми

CA-NEWS (KZ) - Депутаты сената на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам, связанным с деятельностью организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка", передает Zakon.kz.

Как отметила депутат мажилиса Светлана Бычкова, представляя документ, законопроект направлен на комплексное решение вопросов, связанных с функционированием организаций, осуществляющих функции по защите прав детей.

- При этом повышение качества их деятельности мы рассматриваем как средство достижения главной цели законопроекта, содействие формированию эффективной, понятной для общества, доступной, контролируемой системы помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - уточнила она.

По ее словам, законопроект адресован в первую очередь детям, находящимся в конфликте с законом.

- Необходимость принятия неотложных мер в этом направлении связаны с тем, что недостаточно последовательно реализуемая идея гуманизации может повлечь определенные риски общества. По статистике, за последние пять лет рецидивная преступность среди несовершеннолетних возросла более чем в пять раз. Это говорит о том, что нужно активнее работать в этом направлении, - пояснила депутат.

На ее взгляд, должно иметь место не только прекращение уголовного преследования, но и проведение с детьми работы по воспитанию, ресоциализации.

- Кроме того, имеются значительное количество детей, периодически попадающих в поле зрения правоохранительных органов и пребывающих в зоне риска. Они также должны быть в фокусе внимания государства и общества, - подчеркнула Бычкова.

При этом она перечислила отдельно, какие именно нормы включены в документ.

- Законопроектом переведены в КоАП нормы о правонарушениях, связанные с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетних - повлечет негативные последствия, что дает возможность реализации принципа неотвратимости наказания. Также введена адмответственность за несообщение работниками организаций образования, здравоохранения либо соцзащиты в правоохранительные органы о фактах совершения несовершеннолетними либо в отношении них действий/бездействия, содержащих признаки уголовного или адмправонарушений, ставших им известными в связи с профдеятельностью, - пояснила парламентарий.

Наряду с этим ужесточена уголовная ответственность за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; исполнены рекомендации Конституционного совета в части конкретизации норм, связанных с содержанием матери, не состоящей в браке с отцом ребенка в дородовой и после родовой период (это норма направлена на жизнеобеспечение ребенка, интересы которого в указанный период неотъемлемы от интересов матери).

- Предложен также ряд иных норм, направленных на защиту прав детей. В целом законопроектом вносится изменения и дополнения в 6 кодексов и 6 законов, - заключила Бычкова.