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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистанка Кумушхон Файзуллаева установила мировой рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике

CA-NEWS (UZ) -  Спортсменка из Узбекистана Кумушхон Файзуллаева установила мировой рекорд на ЧМ по тяжелой атлетике среди юниоров. Соревнования проходят в эти дни в Лас-Вегасе.

Как сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета, в весовой категории до 64 кг Кумушхон Файзуллаева не только завоевала медали высшей пробы, но и установила мировой рекорд. Спортсменка в рывке подняла 93 кг, в толчке — 122 кг, и по итогам двоеборья с результатом 215 кг установила мировой рекорд.

Ранее три золотых медали сборной Узбекистана принесла 14-летняя Нигора Абдуллаева в весовой категории до 49 кг. В рывке спортсменке покорились 75 кг, а в толчке — 90 кг, что дало в сумме двоеборья 165 кг и победу на чемпионате мира.

Среди юношей Асадбек Нариманов в категории до 73 кг завоевал одну золотую и две серебряные медали. Штангист в упражнении рывок поднял 133 кг и в «толчке» — 154 кг, по итогам двоеборья получил серебро.

Чемпионат по тяжелой атлетике в Лас-Вегасе завершится 15 марта. В соревнованиях принимают участие атлеты из более двухсот атлетов из 50 стран в возрасте 13−17 лет. Узбекистан на первенстве представляют восемь спортсменов.

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