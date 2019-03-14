США начали добычу газа в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) - Компания из США Epsilon Development LLC начала добычу газа на месторождении "Талимарджан" в Кашкадарьинской области. Как сообщается, ожидаемый суточный дебет голубого топлива составит 250 тыс. кубических метров в сутки.

По данным местных СМИ, американская компания начала разработку газового месторождения "Талимарджан" в феврале текущего года. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Узбекистана.

Ожидается, что компани Epsilon Development инвестирует 5,2 миллиардов долларов в добычу газа в Узбекистане.

Ранее американская компания объявила, что будет добывать газ на месторождениях, которые трудно освоить и которые требуют значительных затрат в Сурхандарьинской и Ферганской областях. Соединенные Штаты хотят в ближайшие два года инвестировать 2 миллиарда долларов в разработку газовых месторождений в этих регионах.

По данным Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, за последние годы в страну было инвестировано 11,8 миллиардов долларов. 73% этой суммы было инвестировано в нефтегазовый сектор.