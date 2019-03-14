США начали добычу газа в Узбекистане

- Узбекистан, экономика
- 15:10, 14 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Компания из США Epsilon Development LLC начала добычу газа на месторождении "Талимарджан" в Кашкадарьинской области. Как сообщается, ожидаемый суточный дебет голубого топлива составит 250 тыс. кубических метров в сутки.
По данным местных СМИ, американская компания начала разработку газового месторождения "Талимарджан" в феврале текущего года. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Узбекистана.
Ожидается, что компани Epsilon Development инвестирует 5,2 миллиардов долларов в добычу газа в Узбекистане.
Ранее американская компания объявила, что будет добывать газ на месторождениях, которые трудно освоить и которые требуют значительных затрат в Сурхандарьинской и Ферганской областях. Соединенные Штаты хотят в ближайшие два года инвестировать 2 миллиарда долларов в разработку газовых месторождений в этих регионах.
По данным Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, за последние годы в страну было инвестировано 11,8 миллиардов долларов. 73% этой суммы было инвестировано в нефтегазовый сектор.