РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США начали добычу газа в Узбекистане

CA-NEWS (UZ) -  Компания из США Epsilon Development LLC начала добычу газа на месторождении "Талимарджан" в Кашкадарьинской области. Как сообщается, ожидаемый суточный дебет голубого топлива составит 250 тыс. кубических метров в сутки.

По данным местных СМИ, американская компания начала разработку газового месторождения "Талимарджан" в феврале текущего года. Газ будет продаваться на внутреннем рынке Узбекистана.

Ожидается, что компани Epsilon Development инвестирует 5,2 миллиардов долларов в добычу газа в Узбекистане.

Ранее американская компания объявила, что будет добывать газ на месторождениях, которые трудно освоить и которые требуют значительных затрат в Сурхандарьинской и Ферганской областях. Соединенные Штаты хотят в ближайшие два года инвестировать 2 миллиарда долларов в разработку газовых месторождений в этих регионах.

По данным Государственного комитета Узбекистана по инвестициям, за последние годы в страну было инвестировано 11,8 миллиардов долларов. 73% этой суммы было инвестировано в нефтегазовый сектор.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Музей монгольских войск награжден орденом Боевого красного знамени
  • Северная Корея объявила результаты выборов в Верховное народное собрание. Ким Чен Ына в списке нет
  • В Монголии работы по строительству дворца зимнего спорта начнутся в следующем месяце
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×