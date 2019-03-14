В Туркменистане восстановили производство реагента для очистки воды

CA-NEWS (TM) - Партию реагента для очистки воды (технически очищенного сульфата алюминия) выпустил Туркменабатский химический завод Государственного концерна «Туркменхимия», сообщает «Туркменистан: золотой век».

Производство возобновлено совместно с хозяйственным обществом «Уссат ярдамчи» на базе старого цеха, где восстановлена и запущена одна из четырех линий.

«С начала года за счет инвестиций ХО «Уссат ярдамчи» у производителей из России, Китая, Италии и Турции приобретено около 100 тонн гидроксида алюминия, из которого на заводе в процессе смешивания с серной кислотой получено 350 тонн коагулянта. Пробная партия очистителя апробирована на предприятиях «Туркменгазоснабжение», Марыйской ГЭС и на предприятиях по очистке питьевой воды в регионах страны. Продукция туркменабатских химиков признана соответствующей госстандартам и получила сертификат соответствия», – передает издание.

Сообщается, что потребность в водоочистителе составляет около 15 тысяч тонн в год, который до последнего времени ввозился из-за рубежа. Сейчас предприниматели работают над восстановлением производственных линий по выпуску коагулянта, чтобы не только обеспечить им собственное население, но и наладить экспорт.

По словам учредителя предприятия Сердара Абдыева, после реконструкции мощность цеха составит порядка 120 тысяч тонн реагента в год.