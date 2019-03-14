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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане наблюдается насилие в отношении ЛГБТ и политическое доминирование Э.Рахмона, - доклад Госдепа США

CA-NEWS (TJ) -  Государственный департамент США 13 марта выпустил ежегодный доклад о положении с правами человека в странах мира за 2018 год, в котором заключил, что в Таджикистане наблюдается насилие в отношении ЛГБТ и политическое доминирование Э.Рахмона.

Таджикистан - авторитарное государство, в котором политически доминирует президент Эмомали Рахмон и его сторонники. Конституция страны предусматривает многопартийную политическую систему, однако правительство исторически препятствовало его появлению и продолжало делать это в течение года. Конституционные поправки, одобренные на всенародном референдуме 2016 года сняли любые ограничения на срок пребывания президента Рахмона на посту «Лидера нации», что позволило ему еще больше укрепить свое правление, говорится в докладе.

По заявлению иностранных наблюдателей в последних парламентских выборах в 2015 году отстутствовал плюрализм и были допущены ошибки. На последних президентских выборах, которые состоялись в 2013 году также отсутствовал плюрализм и они не соответствовали международным стандартам, отмечают авторы доклада.

Касаемо прав человека, Госдеп США перечисляет такие нарушения как:

Применение пыток и жестокое обращение с задержанными со стороны сил безопасности; произвольный арест или задержание, суровые условия содержания в тюрьмах; наличие политических заключенных; произвольное или незаконное вмешательство в личную жизнь; блокировка сайтов, существенные вмешательства в мирные собрания, политически мотивированные преследования адвокатов и журналистов в области прав человека; значительные ограничения свободы вероисповедания, свободы передвижения; коррупция и кумовство на высоком уровне; торговля людьми; насилие в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТИ); и принудительный труд.

Очень мало случаев судебного преследования в отношении государственных должностных лиц за нарушения прав человека. Должностные лица служб безопасности и других органов правительства действовали безнаказанно, говорится в докладе.

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