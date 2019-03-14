Госдеп США продолжает обвинять власти Узбекистана в пытках и цензуре , - доклад

CA-NEWS (UZ) - 13 марта Госдепартамент США выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире за 2018 года , в котором обвинил власти Узбекистана в многочисленных нарушениях прав человека.

В введении к разделу, посвященном Узбекистану, кратко перечисляются проблемы страны: пытки и жестокое обращение с задержанными со стороны сил безопасности, произвольные аресты, содержание без связи с внешним миром и длительное содержание под стражей; суровые, а иногда и опасные для жизни условия содержания в тюрьме; политзаключенные; ограничения свободы слова, печати и Интернета, включая цензуру, клевету и блокировку сайтов; ограничения на собрания и ассоциации, включая ограничения на гражданское общество, преследование правозащитников, журналистов, которые критикуют правительство; жесткие ограничения свободы вероисповедания; ограничения свободы передвижения; ограничения на участие в политической жизни; криминализация поведения лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов (ЛГБТИ); и торговля людьми, включая принудительный труд.

Как отмечают авторы доклада, безнаказанность оставалась повсеместной, но в течение года государственное преследование чиновников по обвинениям в коррупции значительно возросло.

В сентябре правительство Узбекистана приняло новые процедуры для ограничения доступа к веб-сайтам, которые включали «запрещенную информацию». Согласно этим правилам, правительство имеет право блокировать веб-сайты или блоги без постановления суда.

Госдеп США публикует доклады о положении с правами человека в странах мира с 1977 года. Их готовит Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.



