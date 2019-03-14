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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте из-за землетрясения два самолета были вынуждены ждать посадку в зоне ожидания
Предыстория: На границе Казахстана и Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла

CA-NEWS (UZ) -  В ночь с 13 марта на 14 марта, в 02:33 часов по местному времени, в Ташкенте произошло землетрясение силой 4 балла.

В результате землетрясения два самолета, которые должны были приземлиться в международном аэропорту имени Ислама Каримова, были вынуждены, отправиться в зону ожидания посадки. Это самолет Boeing 737-8KN авиакомпании «Fly Dubay» рейс FZ1941 Дубай – Ташкент, второй самолет Boeing 737-8 Dreamliner авиакомпании «Uzbekistan airways» рейс HY514 Сеул – Ташкент.

«Это мера применяется для того, чтобы удостовериться, что взлетно-посадочная полоса не получила никаких дефектов или разрушений препятствующие произведению безопасной посадки самолёта», - говорится в сообщении Телеграм- канала «Новости ташкентского неба».

После нескольких минут ожидания оба воздушных судна произвели посадку в аэропорту Ташкента.

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