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  14 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане ликвидировали сеть наркоторговцев на границе с Таджикистаном

CA-NEWS (UZ) -  Сотрудники службы государственной безопасности и МВД Узбекистана ликвидировали наркокартель на границе с Таджикистаном.

Как сообщили СМИ, у задержанных изъяли партию наркотиков.

"В селе Мугол, расположенном вблизи международного пропускного пункта "Жартепа" в Ургутском районе, проведено оперативное мероприятие, в ходе которого во время продажи 1,5 кг опия были задержаны продавец - житель села Бостондех Пенджикентского района Согдийской области Таджикистана Умид Хасанов и покупатель - житель Ургута Кобил Ахатов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе следственных мероприятий в домах сообщников Хасанова, Сайфулло Шодиева и Шухрата Мустафакулова, было обнаружено 12,4 и 8,3 кг опия соответственно, а также 2,3 героина.

Сообщается, что в доме еще одного местного жителя, Акмаля Исломова, который, как выяснилось, является клиентом наркоторговцев, также обнаружено и изъято 1,2 кг опия и 70 г героина.

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